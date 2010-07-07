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ŞEHİT YULALI'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ KARS (A.A)

07 Temmuz 2010 20:46

-ŞEHİT YULALI'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ KARS (A.A) - 07.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden Volkan Yulalı'nın cenazesi, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Şenol köyünde toprağa verildi. Yulalı'nın cenazesi, Kars Devlet Hastanesi morgundan alınarak, konvoy eşliğinde Kars'a 65 kilometre uzaklıktaki Digor ilçesine bağlı Şenol köyüne getirildi. Şehidin cenazesinin köye girişi sırasında fenalık geçiren annesi Tevrat ve babası Sait Yulalı ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Askerlerin omzunda köy mezarlığına kadar taşınan Yulalı'nın cenazesi, burada Digor Müftüsü Mikail Özkan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yulalı'nın cenazesinin defini sırasında saygı atışı yapıldı. Cenaze törenine, Kars Valisi Ahmet Kara, Ardahan 25. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, AK Parti Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven ile Yulalı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bu arada, törenin ardından Vali Ahmet Kara ile diğer yetkililer, Yulalı'nın ailesinin evine giderek, taziyede bulundular.

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