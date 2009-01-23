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Şehit yakınlarına ve gazilere protokol ayıbı!

Şehit olan 18 asker ve polisin ailesi ile 25 gaziye madayla ve berat verildiği törene ilin yöneticileri vekillerini gönderdi.

23 Ocak 2009 02:00

Şehit olan 18 asker ve polisin ailesi ile 25 gaziye ‘Cumhurbaşkanlığı Devlet Övünç Madalyası ile Beratı’nın verildiği törene, İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü vekillerini yolladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve polis teşkilatında görev yaparken şehit olan 18 güvenlik görevlisinin ailesi ile 25 gaziye “Cumhurbaşkanlığı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” verildi. Törene katılamayan İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü’nün yerine vekilleri madalya taktı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dün düzenlenen törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Feyyaz Öğütçü, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Yalçın Ataman, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Selahattin Uğurlu ve çok sayıda üst düzey komutanın yanı sıra İstanbul Vali Vekili Mustafa Altıntaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, İl Emniyet Müdür Vekili Yalçın Saydam ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Olcay Seçkin de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, İstanbul Müzik Öğretmenleri Çok Sesli Korusu “10. Yıl Marşı”nı söyledi. Törende konuşan Vali Vekili Altıntaş, “Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” sözünü anımsatarak, “Bu toprakları canlarını feda ederek bize vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu uğurda gazi olan kahramanlarımızı da saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Vekiller temsil etti

Konuşmanın ardından komutanlar ve diğer devlet kurumlarının vekilleri, şehit aileleri ve gazilere madalyalarını takdim etti. Törende İstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın yerine törene gelen vekilleri madalya taktı.
Törenin sonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Muammer Sun’un “Kurtuluş Destanı”ndan marşlar seslendirdi.

2006’da katıldılar

En son 2006 yılında yapılan ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törende, 11 gazi ve malul ile 18 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası verilmişti.
Madalyaları, AKP İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Ethem Erdağı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Uğur Yiğit ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin takdim etmişti.

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