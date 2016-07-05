Şehit yakınlarına bayram yok

Şeker Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Şehit yakınları mezar taşlarını öpüp okşadı. Şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı.



Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Şehit yakınlarını mezar taşlarını öpüp okşadı. Samsun’da Kıranköy Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua edip şehit yakınları ile görüştü. Sivas Garnizon ve Polis Şehitliği’ne gelen aileler, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları gözyaşı döktü.

15 Nisan’da Mardin’in Savur İlçesi’nde askeri araca yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin’in eşi Arzu Çetin mezar başında gözyaşlarına boğuldu. Çocukları 16 yaşındaki Kaan ve 12 yaşındaki Eren ile diğer yakınları ile birlikte ziyarete gelen Çetin, uzun süre eşinin mezarı başında oturup fotoğrafını öperek adını okşadı. Şehit ağabeyinin mezarı başında ağıt yakan Tuğba Çetin ise mezarlıktaki şehit annesi Veziha Topal tarafından sakinleştirildi. Oğlu Fuat Topal’ı 1998 yılında Hakkâri’de kaybeden anne Topal, şehidin kız kardeşine sabır Uzman Çavuş Erdal Çetin’in eşi Arzu Çetin gözyaşlarına boğuldu. dileyerek dua etmesini istedi.