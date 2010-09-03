-ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ''DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI'' ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Görev yaparken hayatlarını kaybeden ve malul olan 102 Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve yakınlarına, Devlet Övünç Madalyası verilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından malul olanlara ve şehit olanların mirasçılarına ''Devlet Övünç Madalyası'' verilmesine 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2. maddesinin (b) bendine göre Bakanlar Kurulu'nca karar verildiği belirtildi. Bakanlar Kurulu kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından 60'ı malul, 42'si şehit mirasçısı toplam 102 kişiye ''Devlet Övünç Madalyası'' verilecek.