Şehit yakınları 'Övündü'

Şehit ve malül 63 askerle polise, Çankaya Köşkü’nde dün düzenlenen törenle "Devlet Övünç Madalyası" verildi.



TBMM Başkanı Köksal Toptan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile şehit ve malül yakınlarının katıldığı tören duygusal anlara sahne oldu.



Törende, biri Kara Kuvvetleri, ikisi Deniz Kuvvetleri, 16’sı Jandarma Genel Komutanlığı, 44’ü de Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 63 şehit ve malül madalya aldı. 10 şehidin madalyası oğullarına verilirken, bazı konuklar göz yaşlarını tutamadı.



Törenin ardından da katılımcılar onuruna resepsiyon verildi.



İftihar ediyoruz



Cumhurbaşkanı Gül, "Aziz vatanımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin, emniyet ve asayişin sağlanması için canını ortaya koyarak görevini yapan bütün kahramanlarımızla iftihar ediyoruz" dedi.



Madalya verdi



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreninde, tekerlekli sandalyesiyle gelen Gazi Jandarma İbrahim İnal’a Övünç Madalyası’nı verdi ve birlikte bu pozu çektirdi.



Birlikte aldılar



Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir’in oğlu Alperen Toydemir, annesiyle birlikte babasının Övünç Madalyası’nı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den aldı.