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Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturması; Türkkan'ın yanındaki kişi adliyeye sevk edildi

Lütfü Türkkan'ın yanındaki H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü

09 Kasım 2021 12:14

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri sırasında şehit yakınına küfredilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A. gözaltına alındı. H.T. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri sırasında şehit yakınına küfredilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A. İstanbul'da gözaltına alındı. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfrettiği iddia edildi. 

H.T.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ardından  adliyeye sevk edildi.

 

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