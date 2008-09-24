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Spor

Şehit: Volkan çok gözde

Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel’in menajeri Erdinç Şehit, Türkiye’nin en gözde ve başarılı file bekçisinin teklif almasının normal olduğunu söyledi.

24 Eylül 2008 03:00


Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel’in menajeri Erdinç Şehit, Türkiye’nin en gözde ve başarılı file bekçisinin teklif almasının normal olduğunu söyledi.


Şehit, “15 yaşından beri Volkan ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin en iyi kalecisi olduğu için yurtdışından tekliflerin bulunması doğal. Ancak bugün itibariyle önümüzdeki sezonu düşünmek çok erken.

Günü geldiğinde, Fenerbahçe’nin de çıkarları doğrultusunda gelen teklifleri değerlendiririz” dedi. Erdinç Şehit, şu anda Fenerbahçe ile de herhangi bir görüşmelerinin bulunmadığını açıkladı.

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