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ŞEHİT VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A)

30 Temmuz 2011 22:41

-ŞEHİT VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 30.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, jandarma trafik timine düzenlenen saldırı şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi. Ekinözü ilçesi Gellezif mevkisinde jandarma trafik timine düzenlenen saldırıda, Jandarma Uzman Çavuş Abdulmecit Yıldırım'ın şehit olduğu, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kasım Yağbasan ve Uzman Çavuş Taner Yasam'ın yaralandığı bildirildi. Yaralanan Kasım Yağbasan ve Taner Yasam, Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik timinin, Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler köyünde meydana gelen ölümlü trafik kazasına gittiği ve trafik timinin bulunduğu araca ateş açıldığı bildirildi. Yaralanan askerlerin ateşe karşılık verdiği ve haber merkezine saldırıya uğradıklarını ilettiği, Gaziler köyüne kaza için giden ambulansın da askerleri Elbistan Devlet Hastanesine getirdiği öğrenildi.  Bölgede operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.  

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