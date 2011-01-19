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ŞEHİT VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ADIYAMAN (A.A)

19 Ocak 2011 15:45

-ŞEHİT VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ ADIYAMAN (A.A) - 19.01.2011 - Adıyaman'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi. Gölbaşı ilçesinden Adıyaman'a giden askeri aracın kente 13 kilometre kala buzlanma nedeniyle devrildiği kazada şehit olan jandarma erlerin İsmail Saygılı (Afyonkarahisar) ve Özgür Güven (İstanbul) bildirildi. Kazada yaralanan Jandarma Astsubay Hüseyin Yüksel, Uzman Çavuş Ersin Aydemir ile jandarma erler Mehmet Çalışkan, Lokman Düşme ve Garip Çoban'ın tedavilerinin, Adıyaman'daki hastanelerde yapılan müdahalelerin ardından helikopterlerle Malatya Askeri Hastanesine gönderildi. Yaralı jandarma erler Ali Yılmaz, Mevlüt Esen, Halil Uzun, Fatih Ay, Sinan Yazıcı, Yılmaz Öztürk, Murat Şimşek, İsmail Kaya, Yunus Akgöz ve Tanju Erbaş'ın tedavilerine Adıyaman ve Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanelerinde devam ediliyor. Bu arada, Adıyaman Vali Vekili Aydın Börü'nün ilk bilgilere dayanarak kazada ''2 askerin şehit olduğu ve 13 askerin yaralandığı'' açıklamasının ardından jandarmanın yürüttüğü çalışma sonucunda, kazada yaralanan asker sayısının 15 olduğu tespit edildi. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlerin atış eğitimi için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına gittikleri öğrenildi.

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