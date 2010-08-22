-ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ KASTAMONU (A.A) - 22.08.2010 - Kastamonu-Devrekani karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Devrekani'ye giden Hava Radar Komutanlığına ait ''640042'' plakalı askeri aracın Kırcalar mevkisinde devrilmesi sonucu şehit olan askerlerin uzman çavuşlar Mehmet Poyraz ile Ahmet Erdönmez olduğu tespit edildi. Yaralı askerlerin ise uzman çavuşlar Levent Çavuş (36), Selim Şenol (36), Hüseyin Timirli (36) ve Akın Yıldız (35) olduğu bildirildi.