-ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'da dün terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan ve hastanelerde tedavi altına alınan personelin isimlerini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Yıldırım Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuşlardan Mustafa Güney, Adana'nın Yüreğir ilçesinde; Jandarma Uzman Onbaşı Fahrettin Aksu ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde defnedilecek. Jandarma Komando Çavuşlardan Mehmet Kaz Gaziantep'in Nizip; Emrah Eker, Giresun'un Dereli; Necmettin Torun, Samsun'un Alaçam ilçelerinde;, Ufuk Başarı Konya'da; Noyan Aydın, Zonguldak'ın Ereğli; Jandarma Komando Onbaşı Aykut Delimehmetoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçelerinde; Jandarma Komando Erlerden Barış Çiçekdağı, Gaziantep'te, Vefa Çelik, Ağrı'da; Ethem Okkay, Şanlıurfa'nın Payamlı ve Gökhan Kaplan ise Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde toprağa verilecek. Bilgi notuna göre, durumu ağır olan Jandarma Uzman Onbaşı Regaip Özdemir ile Jandarma Uzman Onbaşı Erdem Yıldız GATA'da tedavi altında bulunuyor. Yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş Abdulvahap Turan, Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Önder, Jandarma Uzman Onbaşı Aşkın Özel, Jandarma Komando Er Ahmet Eroğlu, ve Jandarma Komando Er Faruk Kılıç'ın tedavileri Diyarbakır Askeri Hastanesinde sürüyor.