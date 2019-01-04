Şehit ve gazi adını kullanan dolandırıcılara karşı uyarı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Mustafa Ürkmez, şehit ve gazi isimlerini kullanarak telefonda \'Yardım topluyoruz\' diyen istismarcı ve dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Mustafa Ürkmez, gazi ve şehit yakınlarının isimlerini kullanarak yardım toplayanlara karşı kamuoyunu dikkatli olmaları konusunda uyradıklarını söyledi. Ürkmez, \"Şehit aileleri ve malul gaziler adına yardım topluyoruz diye telefonla arayanlara halkımız itibar etmesin. Bunlar sahtekardır. Şahsımla ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ile hiçbir ilgisi yoktur\" dedi. Ürkmez, \"Maneviyatımızı kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara itibar etmeyin. Ulvi değerlerimizi hep ön planda tutarak istismarcılık yapan menfaat düşkünleri ile bizlerin mücadelesi sürüyor. Halkımız da bu konuda duyarlı olsun\" diye konuştu. \"Bizler dilenci değiliz\" diyen Ürkmez, şunları kaydetti:

\"İstemekten daha çok vatanına, milletine, bayrağına, canını, bedenini, kanını ve uzvunu vermiş bundan sonra da nasıl bir katkı yapabiliriz, devletimize nasıl faydalı olabiliriz diye düşünenleriz. Milletimizden istirhamımızdır. Maneviyatımızı ve hassasiyetimizi kullanarak haksız kazanç peşinde koşan, bu ve buna benzer kişi, kurum, kuruluşlara itibar etmeyin. Unutmayalım ki; şehit aileleri ve gazilerimizin para karşılığı satılan, abone yapılan, dergi, mecmua, gazete vb. yazılı bir ürünü, yine para için göndermiş olduğu hediye paketi vs. yoktur. İşyerlerine sadaka kutuları koyarak para toplanmaz. Eski elbiselerinizi toplayıp satarak para elde etmez. Bunu yapanlar da şehit ve gaziyi temsil etmez. Özellikle son dönemlerde telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlarımızın tepkisi var. Bunlara karşı halkımız duyarlı olsun. Bu kişilere sakın ola itibar etmesinler.\"



FOTOĞRAFLI