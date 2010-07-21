-ŞEHİT UZMAN ONBAŞI YILMAZ TOPRAĞA VERİLDİ TURGUTLU (A.A) - 21.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Samet Yılmaz'ın cenazesi (22), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde törenle toprağa verildi. Askeri uçakla Manisa'nın Akhisar ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Akhisar Devlet Hastanesi morgundan Akhisar Kaymakamı Mustafa Çek, Garnizon Komutan Vekili Hava Savunma Binbaşı Abdülkadir Fırat, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Yolcu'nun da katılımıyla alındı, konvoy eşliğinde Turgutlu'ya getirildi. Belediye cenaze nakil aracına alınan şehidin cenazesi, baba evine götürüldü. Şehidin yakınları, Türk Bayrağı'na sarılı naaşa sarılarak öptü, gözyaşlarıyla ağıtlar yaktı. Vatandaşlar da terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Cenaze, öğlen namazı öncesinde Merkez Pazar Camisi'ne getirildi. Cami avlusunun yanı sıra dışarıda da binlerce vatandaşın toplandığı cenaze törenine, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan, Manisa Bağımsız Milletvekili Erdoğan Yetenç, Manisa Valisi Celalettin Güvenç ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Turgutlu Müftüsü Vefa Özdemir namaz öncesi yaptığı konuşmada, vatandaşlardan cenaze töreninin, şehidi incitmeden ve Müslüman'a yakışır bir şekilde icra edilmesini isteyerek, topluluğu sükunete davet etti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Samet Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından tören mangası tarafından alınarak bir süre omuzlarda taşındı. Cenazeye katılan vatandaşların terör örgütünü lanetleyen sloganları eşliğinde, yaklaşık 300 metre askerlerin omuzlarında taşınarak, Turgutlu ilçesinin ana caddesi konumundaki Atatürk Bulvarı'na çıkarılan naaş, burada bekletilen top arabasına alındı. Askeri bando eşliğinde top arabasında taşınan naaş, protokol ve törene katılanlarca selamlandıktan sonra cenaze aracıyla defnedilmek üzere Turgutlu Belediye Mezarlığı içinde yer alan şehitliğe götürüldü. Şehitlikteki defin işlemi sırasında fenalık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.