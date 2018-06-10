Şehit Uzman Onbaşı Sağlam'ın cenazesi, Van'da toprağa verildi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı GATA\'daki 16 günlük yaşam savaşını kaybedip, şehit olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam\'ın (26) cenazesi, memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin nişanlısı Tuba Bıçakçı, törene asker üniformasıyla katılırken, çiftin gelecek yıl için düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Lice\'nin Birlik köyü kırsalında güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında, 24 Mayıs günü bir grup PKK\'lı teröristle çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Uzman Onbaşı Uğur Sağlam, Diyarbakır\'da kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara\'daki GATA\'ya sevk edildi. GATA\'da 16 gündür tedavi altına tutulan Sağlam, dün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Sağlam\'ın cenazesi, dün gece Van\'a getirildi. Buradan helikopterle Erciş\'e getirilen cenaze, hastanenin morguna konuldu. Şehit Sağlam\'ın cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınıp, helallik istenmesi için ilçenin Camikebir Mahallesi\'nde bulunan babaevine getirildi. Şehidin babası Yaşar, annesi Nardane Sağlam, nişanlısı Tuba Bıçakçı ve yakınları, cenaze aracındaki tabuta sarılarak, ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını askeri yetkililer, teskin etmeye çalıştı.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Mahalleliden helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Onbaşı Sağlam\'ın cenazesi, Vanyolu Camii’nin avlusuna götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehit cenazesi, törenin yapıldığı Kaymakamlık binasının önüne getirildi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Erciş 108. Topçu Alayı Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, asker ve polisler ile şehidin annesi Nardane, babası Yaşar Sağlam ile nişanlısı Tuba Bıçakçı katıldı. Törene asker üniformasıyla katılan Bıçakçı\'nın, Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde yaşadığı, çiftin gelecek yıl için düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Sağlam\'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler ile törene katılanların omuzlarında taşınarak, cenaze aracına konuldu. Jandarma Komando Uzman Onbaşı Uğur Sağlam\'ın cenazesi, getirildiği Vanyolu Mahallesi\'ndeki Halim Hoca Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



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