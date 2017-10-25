Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Diyarbakır'da gözyaşlarıyla uğurlandı- Yeniden

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, geçen pazartesi günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede dün şehit olan 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı törende şehidin babası Adnan Dicle, \"İnsan kalleşçe vurmaz. Onların büyükleri gelsin, onların kalleşçe büyükleri gelsin. Ben Dicleliyim\" diyerek feryat etti.

Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle için memleketi Diyarbakır\'da tören düzenlendi. Merkez Yenişehir İlçesi\'ndeki Sümer Camisi\'ndeki ilk törene yoğun katılım oldu. Şehidin yakınları cenaze namazı için cami bahçesinde beklerken, güçlükle ayakta duran baba, anne ve kardeşleri, şehidin silah arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Anne Kamile Dicle, bulunduğu yere oturarak namazın kılınmasını beklerken, şehit kardeşinin üniformasını giyen ablası Hilal Dicle ise Bilal Dicle\'nin askerlerin elindeki fotoğrafını defalarca öperek gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin diğer yakınları, \"Oy Bilal ben sana kurban olayım; hani sen Diyarbakırlıydın, kimse sana bir şey yapmayacaktı. Hani \'Ben Diyarbakır çocuğuyum kimse bana bir şey yapmaz\' diyordun oğlum, sana nasıl kıydılar\" diyerek feryat etti.

Sümer Camisi\'nde kılınan cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok\'un yanı sıra güvenlik toplantısı için kente gelen bölge valilileri, jandarma komutanları, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ile arkadaşları katıldı.

Cenaze namazının ardından Şehit Bilal Dicle\'nin naaşı, cenaze aracına konularak, kortej oluşturuldu. Protokol ve şehidin yakınları kortej önünde yürüyüşe geçti. Kalabalık sık sık \'Kahrolsun PKK\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı. Şehit Dicle\'nin cenaze aracına kapanan bir yakını, \"Böyle olmaması lazımdı. Allah peygamber hakkı için buna çözüm bulun, çözüm\" diyerek feryat etti.

\'ONLARIN KALLEŞÇE BÜYÜKLERİ GELSİN\'

Baba Adnan Dicle ise kortej yürüyüşü sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte durarak açıklama yaptı. Baba Dicle, \"İnsan kalleşçe vurmaz. Onların büyükleri gelsin, onların kalleşçe büyükleri gelsin. Ben Dicleliyim. 81\'den beri şehitlikte oturuyorum. 35-40 yıldır. Ben herkesin taziyesine, hastalığına, fakirliğine koştum. Benim oğlum kime bir tokat vurdu. Diyordu, \'Baba ben Diyarbakır\'a geldim. Kendi memleketime.\' Benim oğlumu öldüremediler. Benim oğlum benim içimde yaşıyor yaşıyor\" dedi.

Kortej daha sonra Diyarbakır Kara ve Hava Şehitliği\'ne gelerek buradaki törene katıldı. Şehit Bilal Dicle\'nin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi. Şehitlik çevresindeki evlerde oturan kadınlar da pencere ve balkonlardan dua okudu.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze töreninden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki vali ve komutanlar güvenlik toplantısı için Yenişehir\'deki Jandarma Bölge Komutanlığı\'na geçti. Bakan Soylu, daha sonra Diyarbakır, Batman, Tunceli, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl ve Muş valilerinin katıldığı güvenlik toplantısına başkanlık yaptı.



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