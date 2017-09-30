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Şehit uzman çavuşun kızı: Bırakın beni babama gideceğim (2)

ŞEHİDİN KIZI, BABASINI BORDO BERESİYLE UĞURLADI Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar, helallik alındığı baba ocağının ardından getirildiği Havza İlçesi merkezinde bulunan Kevser Cami’nde, öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi

30 Eylül 2017 16:47

ŞEHİDİN KIZI, BABASINI BORDO BERESİYLE UĞURLADI
Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar, helallik alındığı baba ocağının ardından getirildiği Havza İlçesi merkezinde bulunan Kevser Cami’nde, öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Genel Başkan yardımcıları Oktay Öztürk ve Mehmet Günal, 5’inci Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Erbakan, Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde şehit Yahya Acar\'ın kızı İlkim, babasının bordo beresini taktı. Tabutunun başında babasının fotoğrafına bakan İlkim, “Babacım, seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğim” dedi. Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Yahya Acar, düzenlenen askeri geçidin ardından Mısmılağaç Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

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