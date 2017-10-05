Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi Konya'ya getirildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi askeri uçakla Konya\'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş\'un cenazesi daha sonra karayolu ile memleketi Karaman’a gönderildi.

Şehit Ömer Doğan\'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya\'ya gönderildi. Şehidi havalimanında yakınları, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi daha sonra karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi. Şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.

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