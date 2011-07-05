T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN BABA EVİNDE YAS KOZAN (A.A)

05 Temmuz 2011 14:29

-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN BABA EVİNDE YAS KOZAN (A.A) - 05.07.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Murat Özkozanoğlu'nun Adana'nın Kozan ilçesindeki evinde yas var. Silahlı saldırıda uzman çavuş Yahya Karakaya (26) ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu'nun, Türkeli Mahallesinde yaşayan ailesine acı haber, Kozan Garnizon Komutan Vekili ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kubilay Ünal ile Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Arseven Özkozanoğlu Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, baba Hasan ise yanındakilere sarılarak uzun süre ağladı. Şehidin baba evine belediye zabıta ekiplerince Türk bayrağı asıldı. Kız kardeşi Hülya Özkozanoğlu, kardeşi ile dün telefonda konuştuğunu belirterek, öldüğüne inanmak istemediğini söyledi. Murat Özkozanoğlu'nun 1,5 yıllık evli ve eşi Neziha'nın 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24