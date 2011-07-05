-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN BABA EVİNDE YAS KOZAN (A.A) - 05.07.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan uzman çavuş Murat Özkozanoğlu'nun Adana'nın Kozan ilçesindeki evinde yas var. Silahlı saldırıda uzman çavuş Yahya Karakaya (26) ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu'nun, Türkeli Mahallesinde yaşayan ailesine acı haber, Kozan Garnizon Komutan Vekili ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kubilay Ünal ile Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Arseven Özkozanoğlu Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, baba Hasan ise yanındakilere sarılarak uzun süre ağladı. Şehidin baba evine belediye zabıta ekiplerince Türk bayrağı asıldı. Kız kardeşi Hülya Özkozanoğlu, kardeşi ile dün telefonda konuştuğunu belirterek, öldüğüne inanmak istemediğini söyledi. Murat Özkozanoğlu'nun 1,5 yıllık evli ve eşi Neziha'nın 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.