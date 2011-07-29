-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN BABA EVİNDE YAS ÇORUM (A.A) - 28.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Uzman Çavuş Satılmış Sadi Akbay'ın (29) Çorum'daki baba evinde yas var. Şehit Uzman Çavuş Satılmış Sadi Akbay'ın Çorum Bahçelievler Mahallesi'ne giden jandarma subaylar, ailenin yaz mevsiminde köyde olması dolayısıyla bu kez merkez ilçeye bağlı Sarınbey köyüne gitti. Baba Mehmet ve anne Seyhan Akbay'a jandarma subaylar tarafından oğullarının şehit olduğu haberi, sağlık ekipleri nezaretinde verildi. Şehit haberini alan aile üyelerinden sinir krizleri geçirenleri yakınları teskin etmeye çalışırken, sağlık ekipleri fenalaşan anne ve babaya müdahalede bulundu. Şehit Uzman Çavuş Satılmış Sadi Akbay'ın baba evine yakınları ve akrabaları taziye ziyaretinde bulunurken, eve Türk bayrağı asıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Satılmış Sadi Akbay'ın kardeşinin de Aydın'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izne geldiği baba evinde kardeşinin şehit olduğu haberini aldığı belirtildi.