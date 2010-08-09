-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ZEKİ İNAN ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ ORDU (A.A) - 09.08.2010 - Mardin'de teröristlerce yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu şehit düşen uzman çavuş Zeki İnan (37) memleketi Ordu'da törenle toprağa verildi. Askeri helikopterle Samsun Çarşamba Havaalanı'ndan Ordu'ya getirilen şehit İnan'ın cenazesini 19 Eylül Stadyumu'nda Vali Orhan Düzgün, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Hacı Sarıışık ve Belediye Başkanı Seyit Torun karşıladı. Daha sonra şehidin cenazesi Ordu Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile helallik için baba ocağı Karacaömer köyü Aydınlar mahallesine götürüldü. Ailesi ve çok sayıda vatandaş, şehidin naaşı etrafında toplanırken fenalık geçirenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Şehidin baba evi ve mahalledeki diğer evler Türk bayrakları ile donatıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze Eskipazar köyündeki Eskipazar Camisi'nin avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin yakınları ile Vali Orhan Düzgün, AK Parti Ordu milletvekilleri Enver Yılmaz, Ayhan Yılmaz, Mustafa Hamarat, Hilmi Güler, Eyüp Fatsa, CHP Ordu milletvekili Rahmi Güner, MHP Ordu milletvekili Rıdvan Yalçın, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Ömer Bayraklı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Güder, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Yarbay Sarıışık, törende yaptığı konuşmada, ''Senin asil kanların bu topraklara renk kattı, bu topraklara can kattı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar bu topraklar için şehit olmuş tüm kutsal canlar gibi biliyoruz ki senin de mekanın cennet olacaktır. Artık bu şehidimiz sadece sizin değil, tüm Türkiye'nin evladı olmuştur'' dedi. Şehit Zeki İnan'ın ailesine taziyelerini sunan Yarbay Sarıışık, sabırlar diledi. İkindi namazının ardından şehit İnan için cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı askerler tarafından omuzlara alınmadan önce, şehidin eşi Hakime, annesi Fadime ve kızları Hilal ile Sedef İnan, şehidin tabutuna uzun süre sarılarak ağladı. Askerlerin omuzunda Ordu Garnizon Şehitliği'ne getirilen şehit uzman çavuş Zeki İnan burada toprağa verildi. Öte yandan, yaklaşık bir yıl önce oluşturulan Garnizon Şehitliği'ne ilk defnedilen şehidin şehit uzman çavuş Zeki İnan olduğu dikkat çekti.