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Şehit Uzman Çavuş Ünlü, Siirt'ten Afrin'e böyle uğurlanmıştı

Mehmet Yücel DURUK/SİİRT, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün, 6 Şubat'ta Siirt'teki uğurlama töreninde kameraya yansıdı ortaya çıktı

25 Şubat 2018 21:00

Mehmet Yücel DURUK/SİİRT, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün, 6 Şubat\'ta Siirt\'teki uğurlama töreninde kameraya yansıdı ortaya çıktı.
Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'nda geçici görevle gittiği Suriye\'nin Afrin kentinde dün şehit olan uzman Çavuş Şükrü Ünlü, uğurlama töreninde kameraya yansımıştı. 6 Şubat\'ta Siirt Havalimanı\'nda düzenlenen uğurlama töreninde şehit Uzman Çavuş Ünlü, \"Bu vatanı hiç kimse bölemediler ve bölemeyecekler. Vatan da sağ olsun\" diye kameralara konuşan arkadaşının hemen arkasında yürürken görülüyor.  Şehit Ünlü ve arkadaşları zılgıt çekilerek ve dualar eşliğinde bölgeye uğurlanmıştı.

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