T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı SALİHLİ (A.A)

05 Kasım 2011 16:43

-Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı SALİHLİ (A.A) - 05.11.2011 - Ankara'dan Van'a mahkum taşıyan cezaevi aracının Bingöl yakınlarında devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Kayar için Salihli ilçesine bağlı Adala beldesinin meydanında askeri tören düzenlendi. Katılımın yoğun olması nedeniyle cenaze namazı da meydanda kılındı.  Cenaze namazına Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, Manisa Tugay Komutanı Tuğgeneral Nehir Aydın, AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, CHP Manisa Milletvekilleri Sakine Öz, Hasan Ören, Özgür Özel, Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, çok sayıda vatandaşın da tören sırasında ağladığı gözlendi. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar'ın cenazesi Askeri Bando eşliğinde Adala Şehitliği'nde toprağa verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24