-Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı SALİHLİ (A.A) - 05.11.2011 - Ankara'dan Van'a mahkum taşıyan cezaevi aracının Bingöl yakınlarında devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Kayar için Salihli ilçesine bağlı Adala beldesinin meydanında askeri tören düzenlendi. Katılımın yoğun olması nedeniyle cenaze namazı da meydanda kılındı. Cenaze namazına Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, Manisa Tugay Komutanı Tuğgeneral Nehir Aydın, AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, CHP Manisa Milletvekilleri Sakine Öz, Hasan Ören, Özgür Özel, Salihli Kaymakamı Ertan Peynircioğlu, Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ailesi tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, çok sayıda vatandaşın da tören sırasında ağladığı gözlendi. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar'ın cenazesi Askeri Bando eşliğinde Adala Şehitliği'nde toprağa verildi.