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Şehit Uzman Çavuş Sarıaslan, Afrin'e giderken 'Alıp ve geleceğiz inşallah' demişti

Mücahit YOLCU- Çağlar ÖZTÜRK- Erhan TEKTEN/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın (24), harekâtın 3'üncü günü olan 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken "D

11 Şubat 2018 13:49

Mücahit YOLCU- Çağlar ÖZTÜRK- Erhan TEKTEN/GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın (24), harekâtın 3\'üncü günü olan 23 Ocak\'ta Hatay\'dan Suriye\'ye geçerken \"Düğüne gidiyoruz\" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.
Ailesi Gaziantep\'e oturan ve cenazesi bugün memleketi Adıyaman\'ın Besni ilçesinde toprağa verilecek olan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın, harekâta katılmak için 23 Ocak\'ta Hatay\'dan Suriye\'ye geçerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. \"Düğüne gidiyoruz\" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan; görüntülerde arkadaşları, komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp kameralara,
\"Tüm Türkiye\'ye selam olsun buradan. Allah\'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun\" demişti.

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