ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ İNAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI(1) 

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Karabük\'te cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan uzman çavuş Oğuz İnan, İstanbul\'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yenice Yazıköy\'de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu dün olay yerinde şehit olan uzman çavuş Oğuz İnan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, askeri yetkililer ve yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Cenaze namazı

-Tabutun askerler tarafından taşınması

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