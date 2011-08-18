-Şehit Uzman Çavuş Kurt'un cenazesi defnedildi İVRİNDİ (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari Çukurca'daki hain saldırıda şehit düşen evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Turan Kurt'un cenazesi, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi. Balıkesir Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, buradan İvrindi'deki evinin önüne götürüldü. Bu sırada uzman çavuşun ailesi ve yakınları, sinir krizleri geçirdi. Ambulansın içinde bulunan tabuta sarılan şehidin eşi Şerife Kurt, ''Ağlamayacağım, o köpekleri sevindirmeyeceğim. Senin çocuklarını kimseye muhtaç etmeyeceğim'' dedi. Daha sonra şehit Kurt'un cenazesi, törenin düzenlendiği İvrindi Merkez Camisi'ne getirildi. Şerife Kurt, burada da kendisini teselli etmeye çalışan ve şehidin kuzeni olan Jandarma Okullar Komutanlığına atanan Tümgeneral Ali Lapanta'ya, ''Onun mavi gözlerini bir kere daha görecek miyim?'' diyerek eşinin tabuttaki cesedine bakmak istedi. İzin verilmeyince Kurt, tabuta sarıldı. Eşinden sonra şehidin 16 yaşındaki oğlu Furkan Kurt'un da tabutuna sarılarak babasıyla vedalaşması, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı. Şehidin annesi Nihal Kurt, yaşananlara fazla dayanamayınca fenalaştı ve ambulansla İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenaze töreni, 8 bin nüfuslu ilçeden daha fazla kalabalığın katılımıyla gerçekleştirildi. İl Müftüsü Turgut Açari'nin kıldırdığı cenaze namazına, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınoğlu, Tülay Babuşcu, CHP milletvekilleri Namık Havutça, Ayşe Nedret Akova ve Haluk Ahmet Gümüş, MHP milletvekili Ahmet Duran Bulut, Garnizon Komutanı Tümgeneral Erdal Öztürk, 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kubilay Selçuk da katıldı. Namazın kılınmasından sonra şehidin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene katılan vatandaşlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez, Kahrolsun PKK, Vatana uzanan eller kırılsın'' şeklinde sloganlar attı.