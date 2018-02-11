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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA İÇİN BABA EVİ ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI 

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Kartal'daki baba evine getirildi

11 Şubat 2018 17:47

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA
Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Kartal\'daki baba evine getirildi.  Şehidin anne ve babası ile akrabaları gözyaşları içinde cenaze aracını karşıladı. Şehidin babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ve yakınları tabut başında gözyaşı döktü. Anne Karaca tabut başında ağıt yaktı. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından, Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ne götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Karaca için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.  


Görüntü Dökümü:
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-Tabutun gasilhaneye getirilmsi
-Babaevi
-Kur\'an-ı Kerim okunması
-Babanın görüntüsü
-Cenaze aracının gelişi
-Tabutun görüntüsü
-Annenin ağlması
-Tabutu tutması
-Babanın görüntüsü
-Eve asılmış dev Türk bayrağı
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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