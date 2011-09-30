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şehit uzman çavuş Kıraç için tören ADANA (A.A)

30 Eylül 2011 22:35

-şehit uzman çavuş Kıraç için tören  ADANA (A.A) - 30.09.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç için Adana'da tören düzenlendi. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Hisarköprü Köyü bölgesinde görevlendirilen time, terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç'ın cenazesi, uçakla 10. Tanker Üs Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Kıraç'ın cenazesi karayolu ile, yarın toprağa verileceği memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Basın mensuplarının alınmadığı törene Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile askeri ve mülki yetkililer katıldı.

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