Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer, Bolu'da toprağa verildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- KUZEY Irak\'ın Zap bölgesinde şehit olan askerlerden 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in cenazesi, Bolu\'nun Gerede İlçesi\'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya Sezer, cenazeye eşinin komando kamuflajı ve beresi ile katıldı.

PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri uçağı ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı\'na, oradan da ambulansla memleketi Gerede\'ye getirildi.

Gerede Merkez Camii\'nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin kuzeni Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Vali Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 2’nci Komando Tugay Komutan Vekili Albay Abdulkadir Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

EŞİNİN KAMUFLAJI İLE KATILDI

Törende şehidin babası İsmail ve kardeşi Kadir Sezer, tabut başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşinin komando kamuflajı ve beresi ile katılan Derya Sezer ile diğer yakınları da namazdan sonra tabut başına geldi. Şehidin 9 gün önce evlendiği Derya ve annesi Azime Sezer, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Derya Sezer, daha sonra askerlerin omzunda cenaze aracına götürülen eşinin tabutunun peşinden koştu ve öndeki askerin elinde bulunan fotoğrafını öptü. Şehit eşini yakınları teskin etmeye çalıştı.

Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli olan ve geçen 8 Ekim\'de evlendikten 3 gün sonra göreve giderek şehit olan İlhan Sezer\'in cenazesi, törenden sonra ilçeye bağlı Nuhören Köyü\'ndeki baba evine götürüldü. Evin önünde helallik alınması ardından cenaze köy mezarlığında toprağa verildi.



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