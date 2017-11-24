Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'dan Van\'a giden askeri konvoy için güvenlik önlemi alan zırhlı aracın Elazığ- Bingöl yolunda devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Faruk Barut\'un cenazesi, memleketi Elazığ\'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Barut için önce Elazığ 8\'inci Kolordu Komutanlığı\'nda basına kapalı tören düzenlendi. Daha sonra şehidin cenazesi, İzzet Paşa Camii\'ne getirildi. Cuma namazının ardından Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, cenaze namazını kıldırdı. Şehidin cenaze törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, askerler, şehidin babası İhsan Barut, akrabaları ve çok sayıda Elazığlı katıldı. Askerler tarafından omuzlara alınan şehidin cenazesi, askeri törenle cenaze aracına götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Barut\'un cenazesi, Elazığ Garnizon Şehitliği\'nde toprağa verildi.



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