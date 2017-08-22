Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker'e şehitlikte doğum günü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde PKK\'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 26 Mayıs 2017 tarihinde şehit düşen Uzman Çavuş 25 yaşındaki Gökhan Peker\'in mezarı başında doğum günü olması nedeniyle mevlit okutuldu.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker için şehitlikte okutulan mevlide Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç\'ın eşi Dilek Yurtnaç, Jandarma Alay Komutanı\'nın eşi Ümit Yeşilyurt, şehidin yakınları, arkadaşları da katıldı. Şehit eşi Sema Peker, şehit Uzman Çavuş Peker\'in doğum günü için toplandıklarını anlatırken, \"Yaşamış olsa, 26 yaşına girecekti. Ömrü 25 yaşına kadar vefa etti. Onu hayat boyu yüreğimde taşımaya devam edeceğim. Onu her zaman çok sevdim, çok seveceğim. Rabbim ona mertebelerin en güzelini nasip eder. Doğum günün kutlu olsun bir tanem, seni çok seviyorum\" dedi.

BİRLİĞİNDEN İZİN ALDI, ARKADAŞINA MEZARI BAŞINA DUA ETTİ

Görev yaptığı Hakkari\'deki birliğinden izin alarak Yozgat\'a gelen Şehit Gökhan Peker\'in silah arkadaşı Bilal Gözüyaşlı da, arkadaşının mezarı başında dua etti. Şehit silah arkadaşı Gökhan\'ın taburda sevilen bir kişi olduğunu söyleyen Bilal Gözüyaşlı, \"Görevlerde birçok takdiri var. Hiçbir görevden kaçmazdı, son görevde de öyleydi. İki günlük bir görevdi, çıktık ama malum bu olay oldu. Maalesef bölücü terör örgütünün döşediği bombanın patlaması sonucunda şehit oldu. Aynı sitede oturuyorduk, mahalleden arkadaşımdı. Beraber okuduk, kaderimiz askerde de bizi bir araya getirdi, silah arkadaşlığı yaptık. Şimdi de yanına geldik\" dedi.

Sema Peker, okunan dua sırasında gözyaşlarını tutamazken şehit eşinin Türk Bayrağı örtülü mezarına gülsuyu döküp, dua etti.

CENAZEDEKİ SÖZLERİ HERKESİ DUYGULANDIRMIŞTI.

Sema Peker, şehit eşi Gökhan\'ın cenaze törenine asker üniformasıyla katılmış, herkesi duygulandırmıştı. Hainleri sevindirmemek için didik ayakta olduğunu söyleyen Sema Peker, şehit eşine şöyle seslenmişti:

\"Kimseyi ağlatmıyorum arkandan. Biz seni onurunla şerefinle uğurluyoruz, bugün senin düğünün. Bugün bizim düğünümüz Gökhan. Ben senden razı oldum Allah\'ım senden razı olsun. Ben senin gamzelerine, zeytin gözlerine doyamadım Gökhan. Beni cennetinde bekle. Gururluyum. Bir eşe verebileceğin en büyük hediyeyi verdin bana şahadetle geldin. Sana söz; emanetine sahip çıkacağım. Her zaman güçlü duracağım. Sen benim doğmamış evlatlarımın babasıydın, babalığı tadamadın. Hep bu bayrak için savaştın, mücadele ettin. Al bayrağını almışta gelmişsin. Ben seni bu vatana kurban ettim. Seni hep bekledim hep bekleyeceğim. Beni cennetine çağırana kadar beni yanına alana kadar bekleyeceğim.\"

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