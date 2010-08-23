T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDÖNMEZ AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ AFYONKARAHİSAR (A.A)

23 Ağustos 2010 22:41

-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDÖNMEZ AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 23.08.2010 - Kastamonu-Devrekani karayolunda dün askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Karapınar beldesinde düzenlenen cenaze törenine Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Kurmay Albay Seyfullah Sönmez, Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit, Erdönmez'in silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit uzman çavuşun babası Tahsin Erdönmez'in, cenaze namazı kılındıktan sonra tabuta bir süre sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Şehit Erdönmez'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi. Dün, Kastamonu'dan Devrekani'ye giden Hava Radar Komutanlığına ait ''640042'' plakalı askeri aracın Kırcalar mevkisinde devrilmesi sonucu uzman çavuşlar Mevlüt Poyraz ve Ahmet Erdönmez şehit olmuş, uzman çavuşlar Levent Çavuş (36), Selim Şenol (36), Hüseyin Timirli (36) ve Akın Yıldız (35) ise yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24