-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ERDÖNMEZ AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 23.08.2010 - Kastamonu-Devrekani karayolunda dün askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Karapınar beldesinde düzenlenen cenaze törenine Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Kurmay Albay Seyfullah Sönmez, Afyonkarahisar İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit, Erdönmez'in silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit uzman çavuşun babası Tahsin Erdönmez'in, cenaze namazı kılındıktan sonra tabuta bir süre sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Şehit Erdönmez'ın cenazesi, belde mezarlığında toprağa verildi. Dün, Kastamonu'dan Devrekani'ye giden Hava Radar Komutanlığına ait ''640042'' plakalı askeri aracın Kırcalar mevkisinde devrilmesi sonucu uzman çavuşlar Mevlüt Poyraz ve Ahmet Erdönmez şehit olmuş, uzman çavuşlar Levent Çavuş (36), Selim Şenol (36), Hüseyin Timirli (36) ve Akın Yıldız (35) ise yaralanmıştı.