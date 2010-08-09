-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EFİL TOPRAĞA VERİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 09.08.2010 - Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütünün yola döşediği mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hacı Ahmet Efil'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Beşbucak köyünde toprağa verildi. Şehidin naaşı, öğle saatlerinde ambulansla Gaziantep'ten karayolu ile Beşbucak köyüne getirildi. Şehidin cenazesi baba evine getirildiği sırada bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze daha sonra törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. 6 ay önce evlendiği şehit eşinin üniformasını giyen, başına da komando beresi takan Gülsüm Efil'i yakınları teselli etti. Soğukkanlılığını koruyan Gülsüm Efil, Türk bayrağını eline alarak ''Bu bayrakta eşimin kanı var'' dedi. Sık sık ''Seni seviyorum aşkım'' diyerek gözyaşı döken acılı eş, tabuta son kez sarıldı. Bu arada şehidin yakınlarından bir kadın protokolün geldiği sırada ''Bakın bunlara 'özgürlük savaşçıları' diyorlar. Bunun neresi özgürlük? Bu soruna bir çözüm bulun. Herkese görev düşüyor. Toplumun artık bilinçlenmesi gerekiyor'' dedi. Gözü yaşlı kadın, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta'ya sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra törene geçildi. Törende yapılan konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı. Şehit uzman çavuşun naaşı, askerlerin omuzunda köy mezarlığında defnedildi. Törene TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Vali Mehmet Niyazi Tanılır, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, İl Alay Komutanı Yarbay İsmail Cömert, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.