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Şehit Uzman Çavuş Doğan, törenle uğurlandı

BATMAN, (DHA)- Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın (47) cenazesi, düzenlenen törenin ardından Adana'ya gönderildi

24 Mart 2018 16:53

BATMAN, (DHA)- Batman\'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında dün PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan\'ın (47) cenazesi, düzenlenen törenin ardından Adana\'ya gönderildi. 
Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan için Batman İl Jandarma Komutanlığı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene, Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit Doğan\'ın cenazesi, fırtına nedeniyle uçak kalkmadığı için karayolu ile Diyarbakır\'a uğurlandı.
Aslen Kayserili olan evli ve bir çocuk babası şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan, ailesinin yaşadığı Adana\'da toprağa verilecek. 

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