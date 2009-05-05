Şehit Uzman Çavuş Bulut'a veda

Bitlis'te mayına basarak şehit olan jandarma uzman çavuş Aygün Bulut'un cenazesi, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Polat köyünde toprağa verildi.



Şehit uzman çavuş Bulut için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene şehidin annesi Nişan Bulut, babası Tacir Bulut, eşi Hatice Bulut, Kars Valisi Mehmet Ufuk Erden, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şeref Oguş, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, İl Müftüsü Hasan Başiş ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Uzman Çavuş Bulut'un cenazesi tören alanına getirilirken sinir krizi geçiren Nişan Bulut, Hatice Bulut ve şehidin amcasının oğlu Ayhan Bulut'a sağlık görevlileri müdahale etti.



14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından Yarbay Yalçın Derun, törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna can verilirken hesap yapılmadığını söyledi.



Türk milletinin cennet toprak üzerinde birlikte yaşama arzusuyla 7 düvelle savaştığını, bugün de aynı inançla beraber yaşama arzusundan bir adım dahi geri adım atamadığını ifade eden Yarbay Derun, "İşte bu yiğit de bu vatan, bu millet, bu bayrak için şehit düşmüştür" diye konuştu.



Daha sonra, İl Müftüsü Hasan Başiş cenaze namazını kıldırdı. Bu sırada Vali Erden, şehidin babası Tacir Bulut'a başsağlığı diledi.



Tacir Bulut, Vali Erden'in "Devletimiz bölücü terörle yılmadan mücadele edecektir" sözü üzerine, "Vatan sağ olsun. Komutanlarımız sağ olsun" dedi.



Cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omzunda Arpaçay Belediye binasının önüne kadar taşınan cenaze, ambulansla götürüldüğü Polat köyünde toprağa verildi.

