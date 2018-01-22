Şehit Uzman Çavuş Ali Taştepe'yi, 3 bin kişi uğurladı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere yönelik operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin (22), cenazesi memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 3 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Gülten Taştepe, 15 gün önce kendisine kan verdiğini belirtitği oğlunun tabutuna sarılıp, \'\'Ben seni garibanlık içinde, pazarlarda, soğukta sebze ve meyve satarak büyüttüm\'\' dedi.

Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'na bağlı tim, dün Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenlediği sırada, askerlerin üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan 5 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı. Şehit olan askerlerden 1 yıllık uzman çavuş Ali Taştepe\'nin cenazesi dün gece yarası memleketi Ereğli\'ye getirdi. Bugünde Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi ilk olarak Çayhan Mahallesi\'ndeki baba evine getirildi. Burada babası Çakır, annesi Gülten ve kardeşleri Aslıhan ve Kazım Taştepe, tabuta sarılarak duygusal anlar yaşadı. Cenaze, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askerler, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

\"PAZARCILIK YAPARAK BÜYÜTTÜM\"

Şehit annesi Gülten Taştepe, oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşları içinde ağıt yaktı. Oğlunu zor şartlarda pazarcılık yaparak büyüttüğünü söyleyen anne Taştepe, \'\'Ben seni garibanlık içinde pazarlarda, soğukta sebze ve meyve satarak büyüttüm\'\' dedi. 15 gün önce izne gelen oğlunun, kendisine kan verdiğini de söyleyen Taştepe, \'\'15 gün önce beni hastaneye acil servise götürdün, bana kan verdin oğlum\'\' diye ağladı.

Kız kardeşi Aslıhan Taştepe, ağabeyinin tabutunu öpüp, \'\'Biz seni böyle mi gönderdik? Niye böyle oldu?\'\' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin cenazesi, öğleleyinı kılanan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



FOTOĞRAFLI



