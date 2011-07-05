-ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ 53 GÜNLÜK EVLİYDİ KAYSERİ (A.A) - 05.07.2011 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Yahya Karakaya'nın (26) baba evinde yas var. Silahlı saldırıda Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Yahya Karakaya'nın, TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki baba evine acı haber, askeri görevliler tarafından ulaştırıldı. Çocuklarının şehit olduğu haberini alan baba Kamil ile anne Salime Karakaya, göz yaşlarına boğuldular. Şehit Uzman Çavuş Yahya Karakaya'nın, 14 Mayıs Cumartesi günü Funda Feride Karakaya ile dünya evine girdiği ve TOKİ'den aldığı eve ailesini taşıdıktan sonra 15 Haziran'da görev yeri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği öğrenildi. Funda Feride Karakaya'nın ise 3 gün önce hava yolu ile Hakkari'ye eşinin yanına gittiği belirtildi. Şehit Uzman Çavuş için yarın Pınarbaşı ilçesi Büyükgürleyen köyünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Harp Malülü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, şehit babasına başsağlığı diledi. Şehit evinin bulunduğu TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki binaya dev Türk bayrağı asıldı. Bu arada 112 Acil Servis ekiplerinin evin önünde beklediği ve şehit yakınlarını sık sık kontrolden geçirdikleri gözlendi.