Şehit üzerinden utandıran vekalet

Kazada ölünce şehit kabul edilmeyen Bingöllü er Doğan Özateş’in ailesinin açtığı davayı AKP Bingöl milletvekili Coşkun üstlendi. Aile, davadan kazanılan tazminatın yarısını avukat vekilin aldığını iddia ediyor. Coşkun ise iddiayı yalanlıyor



Hürriyet gazetesinde Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre; Erzincan’da 12 yıl önce nehre uçan askeri araçta şehit düşen 14 askerden biri olan er Doğan Özateş’in ailesi ile açtıkları tazminat davasının avukatlığını üstlenen AKP Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun arasında "vekalet ücreti" kavgası çıktı. Aile, Coşkun’un 21 bin YTL olan tazminatın yarısını haksız yere aldığını savunarak, kalan parayı almak için Bingöl Şehit Aileleri Derneği’ni devreye soktu.



Önce 8 bin 250 YTL verdi



1996’daki kaza sonucu ölen er Doğan Özateş’in ailesine "şehit olmadığı" gerekçesiyle tazminat ödenmedi. Ailenin hukuk mücadelesi, 2000’de başladı. Baba Fikri Özateş, o dönem Bingöl’de avukatlık yapan Yusuf Coşkun’a gitti. Yusuf Coşkun ve kendisi gibi avukat olan eşi Fatma Coşkun, Özateş ailesinin davasını üstlendi. Milli Savunma Bakanlığı’na açılan tazminat davası dört yıl sürdü. Davanın 2004’de sonuçlanmasının ardından Coşkun, aileye iki taksitte 8 bin 250 YTL verdi. Baba Fikri Özateş, 2006’da aynı kazada ölen diğer askerlerin 22’şer bin YTL tazminat aldığını öğrendi ve araştırınca oğlunun tazminat miktarının da 21 bin 546 YTL olduğunu gördü. Fatma Coşkun, babaya aradaki farkın vekalet ücreti olduğunu ve masrafların fazla tuttuğunu söyledi.



Aile 10 bin 750 YTL aldı



Baba Fikri Özateş ve ağabey Cemal Özateş, Şehit Aileleri Derneği’ne giderek o dönem AKP İl Başkanlığı yapan Yusuf Coşkun’u şikáyet etti. Dernek Başkanı Ziya Sözen ve Fikri Özateş, randevu alarak Coşkun’la buluştu. Coşkun, "Şehitlerimizin hakkını yemeyiz" diyerek varsa yanlışın düzeltileceğini söyledi ve 2 bin YTL daha verip ağabey Cemal Özateş’e haklarını aldığına dair bir kağıda imza attırdı. Ancak bu belgeye ne kadar para ödendiğine dair bir rakam konulmadı. 21 bin 546 olan tazminatın toplam 10 bin 750 YTL’sini alabilen Özateş ailesi, kalan miktarı alabilmek için daha sonra çeşitli girişimlerde bulundu. Hukuki yollara başvurmayan aile, tazminatın kalan miktarını Şehit Aileleri Derneği’nin katkılarıyla almaya çalıştı.



Haberi geçmeseniz



2007’de milletvekili olan Yusuf Coşkun dava sonucunda ailenin hakettiği 20 bin YTL küsur tazminatı aileye ödediğini belirterek "Aile siyasi hasımlarım tarafından kullanılıyor. Ben şehit ailesinin 5-10 bin lirasının hesabını yapacak biri değilim." dedi.



Coşkun, "Tazminatın tamamını ödediğinize göre, bir yıl sonra aile sizi ziyaret edip eksik ödeme yaptığınızı iddia ettiğinde neden 2 bin YTL daha ödediniz" sorusuna ise "Şehit ailesi mağdur olmasın diye" karşılığını verdi.



Coşkun, 2006’daki son ziyaret sırasında ağabey Cemal Özateş’e haklarını aldığına dair belge imzalattığını kabul ederken, imza atılan kağıdın boş olduğunu reddetti. Yusuf Coşkun, Hürriyet muhabirine "Bu haberi şimdi geçmeseniz. Ben Bingöl’e gittikten sonra aile ile görüşeceğim. Sorunun çözüldüğünü göreceksiniz" dedi.



Ben davadan vazgeçmem



Şehit Özateş’in annesi Cemile Özateş, şöyle konuştu: "Ben davamdan vazgeçmiyorum. En son aradı, ’27’sinde Bingöl’e geleceğim, bu işi çözeceğiz’ diye ortada yok. Bizim acımız bize yeter."

Şehidin ağabeyi Cemal Özateş ise şunları söyledi: "Üç kerede bize 10 milyar civarında para ödendi. 2006’da bana boş bir kağıta imza attırdılar. Haklarımızı aldığımıza dair belge hazırlayacağız dediler. Sonradan üzerine ne yazdıklarını bilmiyorum."



Şehit hakkı yedirmeyiz



Bingöl Şehit Aileleri Malulleri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Ziya Sözen de şöyle konuştu: "Yusuf Coşkun’a gittik, ’Ben şehit hakkı yemem, mesele neyse çözeriz’ dedi. Ben ayrıldıktan sonra aileye 2 bin YTL daha ödeyip karşılığında imza almış. Şimdi milletvekili olduğu için konuyu kapatmaya çalışıyor. Bugüne kadar kimseye hiçbir şehit ailesinin hakkını yedirmedik ve bundan sonra da yedirmeyeceğiz."



Yüzde 25’i aşmamalı



Avukatlık Yasası’nın 164.maddesine göre, avukatların vekalet ücretleri yüzde 25’i aşamıyor. Maddede, "Yüzde 25’i aşmamak üzere dava ve hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir" hükmü bulunuyor.



