Şehit üsteğmenlere gözyaşlarıyla veda

Malatya'dan Ankara'ya giderken Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri arasındaki Büyükçaylak Yaylası'nda düşen askeri helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Faik Şimşek ve Kara Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit için Ankara Kocatepe Camii'nde bugün ögleyin tören düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un da katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.



Kocatepe Camii'ndeki törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ve eşi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Arslan Güner, Ankara Valisi Kemal Önal, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Ankara Garnizonu'nda görevli generaller ile subay ve astsubaylar hazır bulundu.



Törene, şehit Üstteğmen Şimşek'in eşi Eda Şimşek, ikiz çocukları 1.5 yaşındaki Belinay ve Berkay, annesi Samiye ve babası Mustafa Şimşek ile şehit Üsteğmen Koçyiğit'in eşi Seyran Koçyiğit, 17 Mart'ta 3 yaşına girecek olan oğlu Tuna ile annesi Gönül ve babası Yusuf Koçyiğit, aile yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, Orgeneral Başbuğ ve diğer komutanlar, Kocatepe Camisi'ne gelişlerinde şehit üsteğmenlerin ailelerine taziyede bulundu, yetim kalan çocukları sevdi.



Şehit Üsteğmen Faik Şimşek'in ikiz çocukları olan ve henüz 1.5 yaşındaki Belinay ile Berkay, anneleri Eda ve babaanneleri Samiye Şimşek'in kucaklarında babalarının ölümünden habersiz etrafı izledi.

Şehit Üsteğmen Volkan Koçyiğit'in 17 Mart'ta 3 yaşına girecek oğlu Tuna ise, tören sırasında elinde bulunan bir oyuncakla baloncuklar yaparak arkasından koşturdu. Minik Tuna, cenazeler götürülürken annesi Seyran Koçyiğit'in kucağında babasına el sallayıp, gözyaşı dökerek veda etti.



Şehitlerin yetim yavrularının törendeki görüntüleri, katılan sivil ve askerleri ağlattı.

Şehit üsteğmenler Şimşek ve Koçyiğit'in Türk bayrağına sarılı naaşları, öğleyin kılınan namazın ardından, bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Askeri törenin ardından şehit Üsteğmen Faik Şimşek'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kırşehir'e, şehit Üsteğmen Koçyiğit'in cenazesi de İzmir'e götürüldü.



