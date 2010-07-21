-ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU TURHAL (A.A) - 21.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Çetin Aylar'ın cenazesi, Tokat'ın Turhal ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Askeri uçakla getirildiği Tokat'ta Kazova Devlet Hastanesi Morgundan alınan şehidin cenazesi, önce ilçe merkezindeki baba evine getirildi. Bu sırada şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, toprağa verileceği Çaylı beldesine götürüldü. Çaylı Beldesi'nde Cemevine getirilen şehidin cenazesi bir süre burada bekletildi. Bu arada şehidin annesi Yeter ve eşi Bilge ile babası İbrahim Aylar'ın ayakta durmakta zorlandıkları görüldü. Şehidin tabutunun üzeri güllerle bezeyen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Çetin Aylar'ın cenazesi bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra Turhal Belediyesine ait cenaze aracı ve kortej eşliğinde Çaylı beldesindeki tören alanına getirildi. Bu arada şehidin 4 yaşındaki oğlu Arda'nın anne ve babasının fotoğrafına sarılarak ve gazetecilere babasını göstermesi, törene katılanları duygulandırdı. Fenalık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. -''NE KADAR ÖVÜNSENİZ AZDIR''- Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin öz geçmişi okundu. Törende konuşan 48. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Yücel Çetinkaya, Türkiye'nin yıllardan beri bölücü terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek, bu uğurda binlerce şehit verildiğini söyledi. Türk milletinin başka milletlerde olmayan cesaret ve kahramanlıklarıyla Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarını kazanarak düşmanlarını bile imrendirdiğini vurgulayan Binbaşı Çetinkaya, şehidin acılı ailesine de seslenerek, ''Ne kadar övünseniz azdır. Çünkü siz şehit ailesisiniz'' dedi. Çetinkaya, şehidin kanının yerde kalmayacağını da sözlerine ekledi. Cenazeye ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla katılan çok sayıda vatandaş da ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde sloganlarla teröre tepki gösterdi. Tören boyunca ayakta durmakta zorlanan şehidin babası İbrahim Aylar'ın koluna giren Tokat Valisi Şerif Yılmaz, acılı babaya destek oldu. Daha sonra şehidin cenazesi Çaylı beldesindeki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının çelenk gönderdiği cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ak Parti Tokat Milletvekilleri Şükrü Ayalan, Osman Demir, Zeyid Aslan ve Dilek Yüksel, CHP Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Tosunlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, Tokat Belediye Başkanı Adnan Çiçek, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, Turhal Belediye Başkanı Ali Gözen, bazı ilçelerin kaymakamları ve belediye başkanları, Tokat, Sivas ve Amasya'dan üst düzey askeri yetkililer, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.