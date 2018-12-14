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Şehit Üsteğmen'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, İstanbul'a götürüldü

14 Aralık 2018 13:59

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - SURİYE\'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin\'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi, İstanbul\'a götürüldü.
Terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında Afrin\'de görev yapan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, dün açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit Kalo\'nun cenazesi dün gece Hatay\'a getirildi. Bu sabah Hatay Devlet Hastanesi\'nden alınan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi, İstanbul\'a götürülmek üzere Hatay Havalimanı\'na götürüldü.

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