Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Bordo Bereli Topçu Üsteğmen Uğur Taşçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Camisi'nde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, musalla taşına konuldu.

Şehidin babası Mehmet, annesi Emel ve eşi Esra Taşcı burada taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu da şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.



Erdoğan ve Davutoğlu hatayı düzeltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, şehide ve bir vatandaşa ait cenazelerin kıblesinin yanlış olduğunu fark ederek cenaze namazını kıldıracak olan imamları uyardı. Bunun üzerine düzeltme yapıldı. İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Taşçı'nın cenazesi askerlerin omuzunda top arabasına konuldu. Tören mangası ve askeri bando eşliğinde oluşturulan kortejle şehidin cenazesi bir süre taşındı.

Başbakan teselli etti

Korteje Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu da eşlik etti. Bu esnada Başbakan Davutoğlu'nun şehidin babasının elini tutarak destek olmaya, eşi Sare Davutoğlu'nun da şehidin annesi ve eşini teselli etmeye çalıştığı görüldü. Cenazeye katılanlar Türk bayrakları açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Ya Allah Bismillah, Şehidim hakkını bize helal et ve kahrolsun PKK" şeklinde slogan attı. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak, toprağa verilmek üzere Yeniköy Şehitliğine götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve vatandaşlar katıldı.