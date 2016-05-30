Şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki üs bölgesine PKK mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Üsteğmen Mehmet Düzenli, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet’in haberine göre, Şehit Düzenli'nin cenazesi, Konya Havalimanı'ndan alınarak, Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, daha sonra dedesi Mehmet Düzenli'nin Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki evine getirilerek, helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında Konya Şehitliği'ndeki namazgaha getirildi. Burada toplanan vatandaşlarca tekbirlerle karşılanan şehit Düzenli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, askeri şehitliğe defnedildi.

Tören sırasında baba Sait ve şehidin kardeşi Ahmet Talha Düzenli, gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Konya Valisi Muammer Erol, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Haluk Şahar, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dün, akşam saatlerinde Şırnak'ın Uludere ilçesindeki üs bölgesine PKK mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda Piyade Üsteğmen Mehmet Düzenli ağır yaralanmıştı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Düzenli, tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak şehit düşmüştü.