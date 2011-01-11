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ŞEHİT ÜSTEĞMEN İKİNCİ KAZADA KURTULAMADI SİVAS (A.A)

11 Ocak 2011 19:03

-ŞEHİT ÜSTEĞMEN İKİNCİ KAZADA KURTULAMADI  SİVAS (A.A) - 11.01.2011 - Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan üsteğmen Şükrü Pürlü'nün geçen yıl İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu kolunun kırıldığı öğrenildi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren subaylardan kara pilot üsteğmen Şükrü Pürlü'nün (29) 25 Mayıs 2010'da İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sokağa düşen askeri eğitim uçağında bulunan 3 askeri personelden biri olduğu ortaya çıktı. Şükrü Pürlü'nün kazada kolunun kırıldığı belirtildi.  25 Mayıs 2010'da Samandıra'daki 4. Kara Havacılık Alayı'ndan saat 10.30 sıralarında eğitim amacıyla havalanan T-182T Cessna tipi askeri eğitim uçağı kalkışından kısa bir süre sonra güç kaybı nedeniyle alçalmaya başlamış, Abdurrahman Gazi Mahallesi Bedir Caddesi Sırat Sokak'taki elektrik tellerine çarpıp ters dönerek düşmüştü. Uçaktan vatandaşların yardımıyla çıkarılan 3 üsteğmen, olay yerinde vatandaşlarca yapılan müdahalenin ardından GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığına kaldırılmıştı.

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