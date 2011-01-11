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ŞEHİT ÜSTEĞMEN GÜL TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 18:24

-ŞEHİT ÜSTEĞMEN GÜL TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Ankara'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Üsteğmen Erhan Gül, toprağa verildi.  Şehit Gül'ün naaşı Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Şehitliği'ne getirildi. Şehit Gül, ailesi, yakınları ve Ankara Garnizonu'nda görevli bazı general, subay ve astsubayların katıldığı törenle dualar eşliğinde toprağa verildi.  Daha sonra Gül için saygı atışı yapıldı.  Törenin ardından Gül'ün cenazesinin sarıldığı bayrak ile tabutunun üzerindeki fotoğrafı ailesine teslim edildi.

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