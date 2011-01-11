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ŞEHİT ÜSTEĞMEN DİLSİZ'İN CENAZESİ MERSİN'E GETİRİLDİ MERSİN (A.A)

11 Ocak 2011 22:40

-ŞEHİT ÜSTEĞMEN DİLSİZ'İN CENAZESİ MERSİN'E GETİRİLDİ MERSİN (A.A) - 11.01.2011 - Eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş köyü yakınına düşen askeri helikopterde şehit olan Üsteğmen Fikri Dilsiz'in cenazesi, Mersin'e getirildi. Ankara'daki Kara Havacılık Komutanlığında düzenlenen törenin ardından havayolu ile Adana'ya, daha sonra da karayoluyla Mersin'e getirilen Dilsiz'in cenazesi, şehidin yakınlarının yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral İsmail Taylan, merkez ilçe Akdeniz Kaymakamı Bekir Atmaca ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.  Cenazenin araçtan indirilerek Mersin Devlet Hastanesi Morguna kaldırılması sırasında şehidin annesi Zeliha ve babası Hasan Hüseyin Dilsiz'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Resul Akay'ın da yeğeni olan şehit Dilsiz'in cenazesi, yarın Muğdat Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Şehir Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

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