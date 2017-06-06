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Spor

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, korumasının hayatını kurtarmış

"Elini öptüm yolcu ettim"

06 Haziran 2017 12:27

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, sürekli yanında bulunan yakın koruma Astsubayı Cavit Cihan Özlü'yü görevden döndüğünden dolayı dinlenmesi için kazanın yaşandığı üs bölgelerini denetlemeye götürmediği ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 aydır yakın koruması olan hemşerisi Astsubay Cavit Cihan Özlü, üst bölgeleri denetlemeye giden helikoptere binmek için tam teçhizatlı hazırlandı. Ancak, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın son 5 dakika kala korumasına "Dün akşam nöbetçiydin, yoruldun dinlen oğlum" diyerek helikopterde yer olmasına rağmen çağırmadığı öğrenildi. 

 

"Elini öptüm yolcu ettim"

 

Bu arada Astsubay Cavit Cihan Özlü'nün, sosyal medyada yayınladığı mesaj okuyanların yüreklerini dağlıyor. yayınladığı o mesaj da şu ifadelere yer verdi: "Oğlum derdin bana, yürekten oğlum derdin komutanım! Bana bir şey olursa Niksar'a gidemezsin kestane derdin. Koruma Astsubayın yaptın bana en büyük gururu bağışladın. 'Bundan sonra beraberiz oğlum, ben nereye sen oraya' dedin. Her yere 'hadi oğlum gidelim' derken, dün ne oldu da "Kahraman Cavit, sen makama sahip çık. Dün akşam nöbetçiydin, yoruldun dinlen oğlum" dedin. Elini öptüm, yolcu ettim seni. Bende gelecektim seninle babam, bende gelecektim! Kıyamadın bana, biliyorum kıyamadın"

 

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