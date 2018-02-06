Şehit Teğmen'in cenazesi Erzurum'da gözyaşlarıyla karşılandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe\'nin (32) cenazesi, memleketi Erzurum\'a getirildi. Gözyaşlarına boğulan şehidin yakınlarını, Vali Seyfettin Azizoğlu teskin etmeye çalıştı.

Afrin\'de PKK/PYD terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında dün çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Erzurum\'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt nüfusuna kayıtlı 5 çocuklu Naime-Halis Aktepe çiftinin tek erkek evlatları olan Ahmet Aktepe\'nin acı haberi, ailesine verildi. Afrin\'deki harekâta, 3 yıl önce göreve başladığı Tekirdağ\'dan katılan şehit teğmenin öğretmen eşi Işıl (30), kızı Esra Aysima (3) ve annesi Naime Aktepe, İstanbul\'dan uçakla Erzurum\'a gelmek üzere yola çıktı. Askeri uçakla Erzurum\'a askeri havalimana getirilen şehidin cenazesini ise kız kardeşleri, yakın akrabaları ve protokol karşıladı.

Havalimanına girişte Şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe\'nin yakınlarının yanına gelen Vali Seyfettin Azizoğlu, \"Dua edin, dua edin, başka yapacak bir şey yok. Allah bu beladan tez zamanda bizi kurtarsın inşallah. Bu mücadeleyi veremezsek de kurtulamayacağız. Gerekiyorsa hep beraber yapacağız bu mücadeleyi. Bize doğrultulan silahları doğrultanların kafalarına çevirmediğimiz sürece bunlardan kurtulamayacağız. Dua edin, Allah sabır versin, Allah makamını cennet etsin\" diye konuştu.

Şehidi karşılama töreninde Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua ettirdi. Tören sonrası şehidin cenazesi, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Şehit Aktepe, Narmanlı Camii\'nde kılınacak ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Tortum ilçesinin Şenyurt Mahallesi\'ne götürülecek.

Şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe\'nin cenaze namazına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın da katılacağı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI