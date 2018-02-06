T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Teğmen'in cenazesi Erzurum'da gözyaşlarıyla karşılandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin (32) cenazesi, memleketi Erzurum'a getirildi

06 Şubat 2018 15:42

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe\'nin (32) cenazesi, memleketi Erzurum\'a getirildi. Gözyaşlarına boğulan şehidin yakınlarını, Vali Seyfettin Azizoğlu teskin etmeye çalıştı.
Afrin\'de PKK/PYD terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında dün çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Erzurum\'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt nüfusuna kayıtlı 5 çocuklu Naime-Halis Aktepe çiftinin tek erkek evlatları olan Ahmet Aktepe\'nin acı haberi, ailesine verildi. Afrin\'deki harekâta, 3 yıl önce göreve başladığı Tekirdağ\'dan katılan şehit teğmenin öğretmen eşi Işıl (30), kızı Esra Aysima (3) ve annesi Naime Aktepe, İstanbul\'dan uçakla Erzurum\'a gelmek üzere yola çıktı. Askeri uçakla Erzurum\'a askeri havalimana getirilen şehidin cenazesini ise kız kardeşleri, yakın akrabaları ve protokol karşıladı.
Havalimanına girişte Şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe\'nin yakınlarının yanına gelen Vali Seyfettin Azizoğlu, \"Dua edin, dua edin, başka yapacak bir şey yok. Allah bu beladan tez zamanda bizi kurtarsın inşallah. Bu mücadeleyi veremezsek de kurtulamayacağız. Gerekiyorsa hep beraber yapacağız bu mücadeleyi. Bize doğrultulan silahları doğrultanların kafalarına çevirmediğimiz sürece bunlardan kurtulamayacağız. Dua edin, Allah sabır versin, Allah makamını cennet etsin\" diye konuştu.
Şehidi karşılama töreninde Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua ettirdi. Tören sonrası şehidin cenazesi, Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Şehit Aktepe, Narmanlı Camii\'nde kılınacak ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Tortum ilçesinin Şenyurt Mahallesi\'ne götürülecek.
Şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe\'nin cenaze namazına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın da katılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayDHA TÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK Suriye AfrinDalı HarekâtıPiyade Teğmen Ahmet AktepeErzurumGözyaşlarınaVali Seyfettin Azizoğlu teskinAfrin PKKPYDZeytin Dalı HarekâtıHatay Devlet HastanesiErzurum TortumNaimeHalis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24