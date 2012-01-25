-Şehit Teğmen Sağır toprağa verildi ERZİNCAN (A.A) - 25.01.2012 - İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 16 Ocak'ta eğitim uçağının denize düşmesi sonucu şehit olan pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın cenazesi, Erzincan'da toprağa verildi. CASA tipi uçakla İzmir'den Erzincan askeri hava alanına getirilen Şehit Teğmen Sağır'ın naaşı ilk olarak konvoy eşliğinde cenaze aracıyla Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Apartmanın önünde şehidin tabutuna sarılan baba Rıza Sağır ile anne Sebahat Sağır, gözyaşı döktü. Mahallede çok sayıda evin balkonuna Türk bayrağı asıldığı gözlenirken, Erzincan Belediyesi de taziye çadırı kurdu. Sağır'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazının kılınacağı Terzibaba Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ambulansla getirilen baba Rıza Sağır'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Küçük oğlu Ferit Burak Sağır da camide babasını teskin etmeye çalıştı. Bu arada şehidin İzmir'den gelen silah arkadaşları tabutun başında nöbet tuttu. Silah arkadaşlarından Teğmen Mustafa Dündar da, tören boyunca yanından ayrılmadığı acılı anne Sebahat Sağır'ın üzüntüsünü paylaştı. Erzincan Müftüsü Burhan İşliyen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, top arabasıyla eski terminal kavşağına kadar götürüldü. Teğmen Serkan Sağır'ın cenazesi, daha sonra Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Selman Yenigün, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ahmet Turmuş, Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Sarıgedik, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.