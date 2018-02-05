Şehit Teğmen Çubukçu'nun cenazesi Şanlıurfa'da

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesi, uçakla memleketi Şanlıurfa\'ya getirildi.

Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesini, Şanlıurfa GAP Havalimanı\'nda Vali Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, şehidin İzmir\'de oturan annesi Yasemin, babası Mehmet ve kız kardeşi Ayşe Ceren ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Törende, şehit ağabeyinin kamuflajını giyen kız kardeşi Ayşe Ceren\'i ve annesi Yasemin Çubukçu\'yu kadın askerler teselli etmeye çalıştı.

Uçaktan alınarak cenaze aracına konan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uzun araç konvoyu eşliğinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek morga kondu.

Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun cenazesi, öğle vakti Ulu Cami\'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



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