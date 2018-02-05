Şehit Teğmen Çubukçu, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun (28) cenazesi, memleketi Şanlıurfa\'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden alınarak Ulu Cami\'yi götürüldü. Buradaki törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Halil Özcan, Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Askerlerin desteğiyle ayakta duran şehidin annesi Yasemin, babası Mehmet ve kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, güçlükle sakinleştirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu sarılıp öpen Çubukçu çifti uzun süre gözyaşı döktü. Törene ağabeyinin üniformasıyla katılan Ayşe Ceren de tabutun başında duran askerlere sarıldı.

Bu sırada şehidin bir yakını, anne Yasemin Çubukçu\'ya seslenerek \"Ağlamayın bugün bizim düğünümüz\" dedi.

FAKIBABA: AFRİN BİR BAŞLANGIÇTIR, SINIRLARIN TÜMÜNÜ ALACAĞIZ

Törende toplanan kalabalığa konuşan ve zaman zaman gözyaşı döken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, terörle mücadelenin devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Bu teröristlere karşı Mehmetçiğimiz misliyle onlara cevap vermektedir. Allah\'ın izniyle tek bir terörist kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, kimse karışımızda duramaz. Kürdü, Türk\'ü, Arap\'ı ve Çerkez\'i kardeş olduğu müddetçe, hepimiz bu Türkiye\'yi, bu bayrağımızı tanıdığımız müddetçe, bu hainlere hiçbir zaman yatacak yer bırakmayacağız. Allah bizlerde böyle şehitlik ölümü nasip etsin. Allah bize böyle bir ölüm tattırsın. Bu hainler Türkiye\'den gidecekler. Son bir hain kalıncaya kadar Türkiye\'yi teslim alamayacaklar. Türkiye\'nin, hiçbir kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Ancak sınırlarımız korumak, kardeşlerimizi korumak, Türkiye\'nin en büyük görevidir. Binlerce kilometre yollardan geleceksiniz ve siz Türkiye\'ye terör göndereceksiniz. Siz bunu yapamayacaksınız. Hainlere bu Mehmetçik gerekli cevabi vermektedir. Afrin bir son değildir. Afrin bir başlangıçtır. Sınırların tümünü alacağız, Allah\'ın izniyle terörden temizleyeceğiz.\"

İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Osmanbey Şehitliği\'ne götürüldü.

Bekar olan şehit Teğmen Çubukçu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.



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